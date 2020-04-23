За март физлица сняли со вкладов 315 млрд рублей

В марте вклады физлиц в российских банках сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки).

В основном произошло сокращение по вкладам в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии ЦБ о развитии банковского сектора.

Отток вкладов в системно значимых банках был выражен в меньшей степени (-0,8%). В другие крупных банках отток составил 1,6%, передает «Интерфакс».

В ЦБ отмечают, что сокращение пришлось на третью неделю месяца и было связано с рядом разовых факторов, в том числе с тем, что люди активно совершали покупки на случай необходимости самоизоляции, а некоторые крупные вкладчики делали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен.