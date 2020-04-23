Клерк.Ру

ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар минус 1 рубль 91 копейка, а евро минус два с половиной рубля

ЦБ опубликовал курсы валют на 24 апреля. Рубль отыграл утерянные ранее позиции и немного укрепился. Доллар подешевел почти на два рубля, а евро на два с половиной.

Кстати, Правительство сегодня на заседании обсудило меры поддержки для граждан по ипотеке.

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