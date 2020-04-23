Товары, купленные во время применения ЕНВД, теперь можно учитывать после перехода на упрощенку

Организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде ЕНВД или ПСН, теперь вправе учитывать расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных до перехода на упрощенку. Такие изменения внесены в Налоговой кодекс федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ.

Учитывать надо расходы по общему правилу — по мере реализации указанных товаров (пункт 2.2 статьи 346.25 НК РФ).

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, при применении УСН учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их фактическая оплата после перехода на УСН.

Действие данных изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, предупреждает УФНС Оренбургской области.