Могут ИП ли получить кредитные каникулы? Разъяснения от ЦБ

Для малого и среднего бизнеса с кредитами более-менее понятно. А вот как быть ИП? Льготный период для индивидуальных предпринимателей дается по тем же правилам?

Установление льготного периода платежей по кредиту для индивидуальных предпринимателей, согласно новому закону, имеет ряд особенностей.

Индивидуальный предприниматель может выбрать один из вариантов:

либо получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане,

либо, если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, он может обратиться за реструктуризацией кредита или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего предпринимательства.

При этом он не сможет воспользоваться обоими вариантами реструктуризации одновременно.

Индивидуальный предприниматель может просить на льготный период либо полное приостановление платежей, либо уменьшение их размера до посильного уровня.

Кредитор обязан принять от индивидуального предпринимателя заявление об установлении льготного периода по телефону (который известен кредитору) или онлайн.

При этом кредитору рекомендуется после приема заявления оценить, действительно ли доход индивидуального предпринимателя снизился до установленного законом уровня, чтобы впоследствии не возникло ситуации, когда банк, предоставив неправомерные каникулы, вынужден будет применить к такому предпринимателю штрафные санкции, а также ухудшить его кредитную историю.

Использованы материалы с сайта ЦБ