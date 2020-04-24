Не нашли о себе информацию в «Прозрачном бизнесе» ФНС? Это можно исправить

Что делать, если информация об организации или ИП отсутствуют в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес»? Советы дала налоговая служба на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

При отсутствии информации об индивидуальном предпринимателе или фирме предусмотрена возможность подать сообщение, используя специальный режим «Сообщить об отсутствии компании и ИП в сервисе». Сообщение о результате рассмотрения обращения направляется заявителю по электронной почте в течение 15 рабочих дней со дня его поступления.

Если информация об ИП в «Прозрачном бизнесе» некорректна, то заявку об исправлениях надо направлять с использованием электронной цифровой подписи. Если ЭЦП нет, значит придется либо относить в территориальную налоговую сообщение лично или отправлять его по почте.

Информацию об ИП и организациях проверяет и исправляет территориальная налоговая по месту постановки на учет налогоплательщиков.