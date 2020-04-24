Контрольный выстрел: Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в общепите

4. Штатный режим — отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране: работают все предприятия общепита; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку по мере необходимости в течение дня и дезинфекцию в конце работы.

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Рестораторы уже назвали эти рекомендации «Контрольным выстрелом в голову», поскольку большая часть заведений сможет открыться лишь на четвертом штатном этапе. Открывать заведение, изначально рассчитанное на посадку 100 человек, ориентируясь обслужить лишь пять столов или 20 человек, абсолютно нерентабельно — проще не открываться вовсе.

Документ составлен службой, которая живет какой-то своей жизнью, абсолютно оторванной от реальности и экономики предприятий, которые они регулируют, считают представители ресторанного бизнеса. Для форматов, связанных с праздниками, Роспотребнадзор рекомендует после снятия карантина сажать гостей за отдельные столы на одного человека и делать между столами расстояние в метр, что нереализуемо в принципе.