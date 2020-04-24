Контрольный выстрел: Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе в общепите

Роспотребнадзор разработал Рекомендации по организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.
Правила работы рестораторов в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, а также с постепенным переходом в штатный режим работы содержат четыре этапа. О документе и реакции на него представителей ресторанного бизнеса пишут «Ведомости».
1. Режим ограничений, связанный с COVID-19: ресторан может работать только на доставку или навынос; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа; обеззараживать помещения бактерицидными лампами.
2. Переходный режим — начало выхода людей из массовой самоизоляции: открыться смогут только заведения площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1–2 посадочных места на расстоянии не менее 1 м друг от друга; массовые мероприятия (банкеты, поминки и проч.) запрещены; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые три-четыре часа; обеззараживать помещения бактерицидными лампами.
3. Режим стабилизации — стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и стране: открыться смогут предприятия не более чем с 20 посадочными местами, расстояния между столиками не могут быть менее 1 м и посадкой по 1–2 человека; массовые мероприятия (банкеты, поминки и проч.) разрешены при условии размещения столов на расстоянии не менее 1 м друг от друга и посадкой 1–2 человека; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан работать в масках и перчатках, пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание каждые пять-шесть часов.
4. Штатный режим — отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране: работают все предприятия общепита; сотрудники обязаны ежедневно проходить «входной фильтр» с измерением температуры; персонал обязан пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку по мере необходимости в течение дня и дезинфекцию в конце работы.
Рестораторы уже назвали эти рекомендации «Контрольным выстрелом в голову», поскольку большая часть заведений сможет открыться лишь на четвертом штатном этапе. Открывать заведение, изначально рассчитанное на посадку 100 человек, ориентируясь обслужить лишь пять столов или 20 человек, абсолютно нерентабельно — проще не открываться вовсе.
Документ составлен службой, которая живет какой-то своей жизнью, абсолютно оторванной от реальности и экономики предприятий, которые они регулируют, считают представители ресторанного бизнеса. Для форматов, связанных с праздниками, Роспотребнадзор рекомендует после снятия карантина сажать гостей за отдельные столы на одного человека и делать между столами расстояние в метр, что нереализуемо в принципе.