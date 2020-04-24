Кому не положен двойной вычет по НДФЛ на ребенка

О причинах отказа в получении двойного вычета по НДФЛ на ребенка рассказала ФНС на своем сайте.

Мать ребенка заявила в декларации стандартный налоговый вычет по НДФЛ в двойном размере, поскольку она является единственным родителем. Отец решением суда лишен родительских прав, не работает и не исполняет алиментные обязательства. Инспекция отказала ей в получении вычета, поэтому заявитель обратилась с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Но это не помогло.

ФНС разъяснила, что понятие «единственный родитель» означает отсутствие второго родителя у ребенка по причине смерти, признания родителя безвестно отсутствующим, объявления умершим. Лишение одного из них родительских прав не означает, что у ребенка отсутствует второй родитель.

Только в случае отказа одного родителя от получения вычета в пользу другого родителя, тот вправе воспользоваться им в двойном размере. Отказаться от получения вычета по НДФЛ можно только в случае получения доходов, подлежащих налогообложению по ставке 13%. Так как право на получение вычета в двойном размере в данном случае не было подтверждено, ФНС отказала в удовлетворении жалобы.