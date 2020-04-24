Региональным властям дали право приостанавливать взимание курортного сбора

Президент подписал закон, дающий право регионам приостанавливать взимание курортного сбора.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 142-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» опубликован на портале правовой информации.

Сейчас власти регионов имеют право ввести и прекратить на территории муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

Таким образом, может возникнуть ситуация, когда субъект РФ даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование. После принятия закона муниципальные власти спрашивать не будут.

Закон был принят Госдумой за один день, это уникальный случай.