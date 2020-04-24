ЦБ опубликовал курсы валют на выходные. Доллар минус 41 копейка, евро минус 89 копеек

На выходных стоимость валют составит 74,72 рубля за доллар, и 80,25 рублей за евро. Рубль продолжает хоть и небольшое, но укрепление.

Рубль укрепился на фоне сообщения ЦБ о понижении ключевой ставки на 50 пунктов. Величина ставки составила 5,50% годовых.