ЦБ опубликовал курсы валют на выходные. Доллар минус 41 копейка, евро минус 89 копеек

Конечно, с помощью QR-кодов размещенных на кассовых чеках, сервис внесет информацию в авансовый о...
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Бумагу можно смело убрать в архив на случай глубокой проверки, но при обычных запросах и налогова...
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На свете много есть такого, друг Гораций, что и не снилось даже нашим мудрецам. Кт...
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Нет, не точно. Голотипа то нет. Бяда такая. Что делать ума не приложу. ...
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напишите уже стоимость, что почем?
То есть, я не вижу смысла в борьбе наших уважаемых "либералов", в их благородном желании взойти н...
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Распознается любой чек на котором есть QR-код. Если возникнут проблемы с распознаванием, свяжитес...
Воть!Женщину, бухгалтера не обманешь! )))Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как и...
А временно пребывающие теперь как? У них было 1,8 соцстрах и 22 ПФР. а теперь? Ничего не нашла по...
Нет, к сожалению к этому нет никаких предпосылок.
Не в этом дело - он и физически отвратителен! Т.е. генетически ущербен во всем....
Сама дискуссия напоминает мне стенания о поршневой авиации на заре эры освоения Луны))...
Меня всегда удивляло, чего на неё столько внимания обращают, ни одного доброго слова ни о ком и н...
ООО "МАКО" ИНН 7814693526- "Шикарная специализированная компания", работает 7 лет, судя по тексту...
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Зачем вы вообще обсуждаете рекламу какой то МАКО в которой за деньги снялась какая то попка из Ж...
Интересно продление самоизоляции будет равно продлению сроков сдачи всякой отчетности + сроков у...
Я считаю что мера, конечно, хорошая, это реально поможет в тяжелых условиях, но нужно понимать чт...
В статье 6 установлены тарифы взносов с 1 апреля по 31 декабря. Для субъектов МСП, с выплат свыше...
Упс, не Смирнова, Соколова
Касается это статьи 425 или нет - вот в чем вопрос!
Из вышеописанной ситуации налицо увеличение сотрудников в СЗВ-М за март 2020 на 25 человек. Новая...
При определенных условиях - это отнюдь не всего! Почитайте статью 427, какого узкого круга субъек...
Касаются всего малого и среднего бизнеса, но при определенных условиях...