Доход семьи для детского пособия будут считать по-другому. Это более выгодно для людей

В 2020 году по-новому будут определять критерия нуждаемости семей, имеющих детей, в целях назначения ежемесячных денежных выплат на детей, а также иных выплат и пособий.

Временно не будут учитывать в составе доходов семей, членами которых являются безработные граждане, вознаграждения, полученные безработными гражданами за выполнение трудовых обязанностей.

Сегодня опубликован соответствующий Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.04.2020.

Кроме того, вносятся изменения, согласно которым в расчет среднедушевого дохода семьи, учитываемого при назначении ежемесячной денежной выплаты (при обращении гражданина за ее продлением), не будет включаться сама выплата.

Внесение этого изменения обусловлено неверным толкованием норм названного Федерального закона правоприменителем: среднедушевой доход рассчитывался с учетом выплаты, ради которой он, собственно, и был принят.

Такой подход при внесении и принятии названного Федерального закона не предполагался. Указанной норме придается обратная сила (1 января 2018 года дата вступления названного Федерального закона в силу), что позволит пересмотреть размеры выплат тем семьям с детьми, в отношении которых были приняты ошибочные, не основанные на нормах закона решения.

Помимо этого, уточняется порядок исчисления среднедушевого дохода семьи, что позволит усовершенствовать порядок межведомственного взаимодействия при назначении ежемесячной выплаты.