Автомобили будут продавать дистанционно

Правительство совместно с представителями автопрома подготовит нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.

Соответствующее поручение дал сегодня Президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.

Президент отметил, что компании сейчас активно ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса — это, прежде всего, использование современных электронных сервисов, передает РИА Новости.

«Нужно не мешать, а, наоборот, быстрее снимать административные барьеры для применения таких новаций, в том числе на автомобильном рынке. Прошу правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для дистанционных сделок по продаже автомобилей», — сказал Путин.