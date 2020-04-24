Еще немного юмора про самоизоляцию. О накипевшем

Мы вчера публиковали подборку мемов из соцсетей. На злобу дня. Но тут совсем злободневное, о самоизоляции, штрафах и не только.
Картинки мы взяли из группы ВК «Москва STOWOK #Куда сходить?».
«Карантинные накoлки для тех, ктo сидит в зoне кoмфoрта стрoгoгo режима. Как самoизoляциoнный срoк мoтаете? Пo вoле не тoскуете?»
По теме пропусков:
Кстати о масках, которых так и нет в аптеках:
Немного переиначив известную песню:
К вопросу о покидании жилища:
И в завершение:
Москва точно будет сидеть дольше всех. Тут примерно половина всех заболевших.