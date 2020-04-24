Еще немного юмора про самоизоляцию. О накипевшем

Мы вчера публиковали подборку мемов из соцсетей. На злобу дня. Но тут совсем злободневное, о самоизоляции, штрафах и не только.

Картинки мы взяли из группы ВК «Москва STOWOK #Куда сходить?».

«Карантинные накoлки для тех, ктo сидит в зoне кoмфoрта стрoгoгo режима. Как самoизoляциoнный срoк мoтаете? Пo вoле не тoскуете?»

По теме пропусков:

Кстати о масках, которых так и нет в аптеках:

Немного переиначив известную песню:

К вопросу о покидании жилища:

И в завершение:

Москва точно будет сидеть дольше всех. Тут примерно половина всех заболевших.