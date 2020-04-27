Клерк.Ру

Минтруд готовит показатель для расчета накопительной пенсии в 2021 году

На федеральном портале опубликовано уведомление Минтруда о подготовке нормативного акта, устанавливающего ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год.

Напомним, этот показатель используется при расчете накопительной пенсии. В пенсионной формуле он стоит в знаменателе, поэтому чем больше этот период, тем меньше пенсия.

За последние несколько лет этот показатель менялся таким образом:

Год

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

2016

234

2017

240

2018

246

2019

252

2020

258

Таким образом, ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев. Очевидно, так будет в этот раз. Когда текст проекта опубликуют, мы оповестим читателей об этом.

Добавим, подробно о расчете накопительной пенсии и влиянии на нее этого показателя ранее мы рассказывали в материале «Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше».

 

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