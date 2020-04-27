С 1 мая ФНС запустит сервис для выплаты малому и среднему бизнесу по 12 130 на каждого сотрудника

Об этом на брифинге в доме Правительства России заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«Мы сейчас стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим», — сказал Даниил Егоров.

Выплаты в размере одного МРОТ (в 2020 году в России он установлен на уровне 12 130 рублей) смогут получить предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90 % по сравнению с 31 марта 2020 года.

Даниил Егоров отметил, что субсидии на заработную плату не являются для субъектов МСП доходом, облагаемым налогом.