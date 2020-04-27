Крупная розница не получит налоговых отсрочек по упрощенному порядку

Правительство не стало включать непродовольственную розницу в список наиболее пострадавших отраслей, согласно которому можно получать отсрочку (рассрочку) на уплату налогов по упрощенному порядку.

В постановлении № 570 от 24.04.2020 в приложении содержится перечень отраслей, на которые распространяются правила предоставления отсрочки (рассрочки), предусмотренные приложением к другому постановлению - № 409 от 02.04.2020. Такую отсрочку могут получить организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Они должны соответствовать условиям, изложенным в правилах предоставления отсрочки (рассрочки) и чтобы её получить, им придется подавать заявление.

Для субъектов МСП из пострадавших отраслей перенос срока уплаты налогов и взносов автоматический! Заявления не требуются.

Таким образом, будут существовать два перечня пострадавших отраслей. Один из них, утвержденный постановлением № 434, применяется для переноса сроков уплаты налогов для субъектов МСП, а так же для кредитных и арендных каникул. Второй, по постановлению № 570 - только для предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и взносов для организаций, не являющихся субъектами МСП.

Разница между двумя перечнями в том, что в первом есть непродовольственная розница, а во втором - нет.