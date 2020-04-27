Банкам объяснили, как определять по ОКВЭД пострадавшие отрасли

Власти пообещали помочь организациям и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики. Среди обещений — кредитные каникулы и кредиты на зарплату под 0% годовых.

Но бизнес столкнулся с проблемой — многие банки отказываются признавать отрасль пострадавшей, потому что их, видите ли, не устраивает основной ОКВЭД. Дело в том, что в перечне, утвержденном постановлением Правительства № 434, некоторые виды деятельности указаны не конкретным кодом, а подклассом или группой кодов.

Вот такая жалоба есть на форуме «Клерка»:

«Пострадавший код 47.7 — торговля прочими товарами , а у нас 47.71 торговля одеждой... И ни один банк не признает нас пострадавшими»

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О том, что кода 47.7 не может быть в ЕГРЮЛ/ЕГРИП банковским работникам, вероятно, неизвестно. Налоговая давно требует указывать коды минимум из 4-х знаков и код 47.7 не вписать в реестр при всем желании. На помощь пришло Минэкономразвития, направившее письмо кредитным организациям с разъяснениями о кодах ОКВЭД.

Не факт, что банки учтут эти разъяснения. Если у клиентов возникнут сложности, имеет смысл жаловаться в Центробанк на неправомерные действия и отказ в помощи, которую гарантирует своими деньгами государство.