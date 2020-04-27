ФНС рассказала, как регионы помогают пострадавшему бизнесу

Федеральная налоговая служба рассказала о том, как регионы оказывают меры поддержки пострадавшему бизнесу.

В Архангельской области организациям, не включенным в федеральный перечень отраслей, но занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики по областному перечню, продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и транспортному налогу за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года; за II квартал 2020 года – 30 декабря 2020 года.

Законом Республики Башкортостан от уплаты налога на имущество организаций за 2020 год освобождены организации, сведения о которых на 01.03.2020 внесены в реестр субъектов МСП по 16 основным видам экономической деятельности. В их числе - предоставление услуг по дневному уходу за детьми, деятельность туристических агентств и в области демонстрации кинофильмов, дополнительное образование, а также работа ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания и т.д.

📌 Реклама Отключить

Правительство Белгородской области установило, что по обращениям налогоплательщиков - организаций чьим, основным видом экономической деятельности на 01.03.2020 является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2), продлевается срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество организаций, в отношении которого на 01.03.2020 заключены договоры аренды. За I квартал 2020 года платеж необходимо внести не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года. Главное условие — в отношении объекта налогообложения должно быть заключено соглашение об отсрочке арендной платы в соответствии с установленными требованиями.

С учетом рекомендаций Правительства РФ законами Брянской, Калужской, Ленинградской, Мурманской областей и Пермского края регламентированы условия уменьшения налоговой базы, снижения налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимости, с арендаторами которых заключены соглашения о снижении и (или) отсрочке арендной платы при соблюдении установленных этими законами условий.

📌 Реклама Отключить

Законом Тюменской области от уплаты транспортного налога освобождены индивидуальные предприниматели за налоговый период 2019 года и организации за налоговый период 2020 года. Мера действует для транспортных средств, которые поставлены на учет до 30.03.2020 и используются в деятельности (по ОКВЭД) по транспортировке и хранению, в сфере общественного питания, здравоохранения и социальных услуг, образования, гостиничного обслуживания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

В Чувашской Республике для организаций, включенных на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП и вошедших в перечень пострадавших отраслей экономики, продлены сроки уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам до 30 декабря 2020 года включительно.

📌 Реклама Отключить

О мерах, предпринятых в Забайкальском, Краснодарском краях, Свердловской области и Москве, ФНС рассказывала ранее.