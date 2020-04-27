Производителям санитайзеров разрешат покупать спирт без акцизов

Минфин разработал меры поддержки предприятий по производству дезинфицирующей продукции. Ведомство предлагает поправки в Налоговый кодекс, разрешающие им не платить акциз при закупках денатурированного этилового спирта.

Законопроект уже разработан, рассказали «Ведомостям» в министерстве. Цель изменений регулирования — не допустить удорожания этих товаров.

Производителям разрешат приобретать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза. Для этого им нужно будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем для которой служит такой спирт. Предполагается, что такой документ налоговые органы будут выдавать заявителям, у которых есть мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Компаниям также нужно будет представить перечень видов таких товаров с указанием номера свидетельства о госрегистрации.

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В этом случае производители смогут закупать этанол для изготовления спиртосодержащих гелей и кремов любого объема, в том числе в емкостях более 100 мл. Согласно ст. 193 Налогового кодекса, сегодня акциз на 1 л этилового спирта, в том числе денатурированного, составляет 544 рубля.

Однако многие эксперты настроены скептически. Выдача нового свидетельства никак не помешает производителям денатурированного спирта повышать его стоимость. Законопроект предусматривает, что покупателю не должны предъявлять сумму акциза в цене спирта, при этом стоимость самого сырья никак не ограничена.

Кроме того, цены на различное сырье, используемое при производстве антисептиков, также выросли в разы. Например, многие из них делаются на основе изопропилового спирта, который подорожал в 10 раз.