Из-за ошибок ПФР гражданам отказывают в пособии по безработице

Многие безработные граждане решили встать на учет в ЦЗН только сейчас, отчаявшись найти работу самостоятельно и надеясь на помощь государства в виде пособия.

Однако некоторым из них приходит отказ. О таких случаях пишет портал Ura.ru.

Причина отказа : «Пенсионный фонд не подтвердил / подтвердил не в полном объеме данные о вашей трудовой деятельности»,

Как пояснил URA.RU сотрудник одного из центров занятости, проблема в перегруженности серверов ПФР.

Напомним, сейчас регистрация в качестве безработного происходит в режиме онлайн через портал trudvsem.ru.