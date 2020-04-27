Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Михаил Мишустин подписал постановление № 576, утверждающее правила предоставления субсидий для малого и среднего бизнеса, ведущего деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

Субсидии из федерального бюджета будут даваться в размере 12 130 рублей на каждого работающего человека в апреле и мае. Индивидуальные предпринимали на себя тоже получат субсидию, в том числе и те, у кого нет работников.

Для получения субсидий надо соблюсти несколько условий:

количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.;

организация (ИП) должны быть в реестре малого и среднего предпринимательства;

необходимо иметь на 1 марта 2020 года в ЕГРЮЛ/ЕГРИП основной ОКВЭД, относящийся к пострадавшим отраслям;

у организации (ИП) по состоянию на 1 марта 2020г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;

организация не должна быть в процессе ликвидации или банкротства.

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Заявление на получение субсидии надо подавать по форме, которая также утверждена постановлением. Направляется заявление в свою территориальную налоговую, которая будет проверять на соответствие требованиям. Данные о количестве работников будут поступать из ПФР, который, в свою очередь, будет брать их из СЗВ-М.

ФНС будет формировать реестры получателей субсидии и отправлять их в Федеральное казначейство, которое и будет отправлять деньги. Сроки рассмотрения заявлений и направления субсидий указаны в постановлении.

Эти бюджетные субсидии не будут облагаться налогом на прибыль и УСН, поправки в статью 251 Налогового кодекса уже внесены.