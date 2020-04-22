Субсидии из-за коронавируса, которые будут давать субъектам МСП, не будут облагаться налогами

Президентом подписан федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ с поправками в Налоговый кодекс. Среди них и поправка в статью 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы».

В пункт 1 этой статьи добавлен подпункт 60, согласно которому субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением коронавируса, не будут облагаться налогом на прибыль. Но касается это только субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в реестр МСП и ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.

С учетом того, что статья 251 НК применяется и для ЕСХН, и для УСН, то применяющие эти системы налогообложения организации и ИП тоже смогут воспользоваться льготой.