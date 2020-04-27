Расширили перечень лекарств. Для больных тяжелыми заболеваниями

Написано и про ИП без работников. А если у ИП 1 работник есть, дадут тоько на работника, а ИП пол...
это я к тому, что в законе нигде не сказано, что СНИЛС оформляется после фактического допуска к р...
Как я понимаю финансовое устройство в РФ, люди, которые непосредственно производят блага получаю...
После техникума я как то работал с одним инженером, подсказал ему одно решение. Так он, чтоб не п...
Они остановились временно, потому что их принудительно закрыли. Как и парикмахерские. А не потому...
Получается, что субсидии не для организаций и ИП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, а...
Если бизнес принимает на работу в апреле и мае работников, т. е. расширяется в определенном смысл...
Собственник бизнеса это и читать не будет.
В том, что сумма субсидии рассчитывается на количество мартовских работников, а не апрельских и м...
Нет, это вы не понимаете. Свернуть-развернуть парикмахерскую и что-то подобное вообще легко и дел...
Оплачивать можно и расходы, тем более что субсидию будут выдавать постфактум заявка на апрель в м...
Че эта?4.Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда...
Ну, ёлки, и путина читали и слушали, и пиар за версту чуем, но и бизнесом занимаемся РЕАЛЬНЫМ, а ...
е) Количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составл...
Всё правильно говорите. Похоже вся помощь у банкиров осядет. Если в реальный бизнес только под п...
А, если в апреле курьера приняли на работу для доставки? На него тоже можно получить субсидию? Ил...
Те, у кого ОКЭВД не основной, в пролете
Субсидия работодателю. А работодатель платит зарплаты как обычно...
что вы имеете в виду? что мигрантам обязан работодатель делать СНИЛС?...
Дают не на оплату расходов бизнеса. А на то, чтобы людей не увольняли. Ну, ёлки, Путина что ли ни...
Взяли самый простой, без всяких заморочек. И дело с концом....
А если по налогам и взносам нет задолженности, а по пени есть? Это будет считаться недоимкой по н...
Так в ЕНВД разные показатели, в том числе и площади помещений, что вполне логично для выдачи дота...
Никак работникам не выплачивается, пока обещают только бизнесу. Организация сама решает кому что ...
А если сотрудники - совместители (0.5), то им как выплачивается субсидия?...
на усмотрение бизнесменаНасколько я понимаю, здесь дотации назвали субсидиями. Но Минфин большой,...
Что все таки делать тем, у кого пострадавший ОКВЭД не основной? Хотя по декларации ЕНВД видно, чт...
Полагаю исходили из принципа простоты. Вспомните ЕНВД - физический показатель. ...
А никто и не анонсировал раздачу денег гражданам. Речь шла о том, чтобы предотвратить увольнение ...
Вы не понимаете, что части бизнеса надо просто переждать пару месяцев? Парикмахерские, химчистки,...
Тогда зачем рассуждаете о бизнесе тех, кто в них нуждается? Вы же ничего не знаете о тех организа...
Видимо целью данной субсидии не является поддержка страдающих от коронавируса граждан. Поддержка ...
У вас какое-то извращённое понятие о злобе. Вы её постоянно путаете с логикой и констатацией факт...
ЗЫ (кстати, что это означает?!): вы как обычно по себе людей судите? Огорчу. Я в субсидиях не нуж...