Клерк.Ру

Расширили перечень лекарств. Для больных тяжелыми заболеваниями

Правительство РФ расширило перечень лекарственных препаратов, предназначенных для больных тяжёлыми заболеваниями.

Опубликовано соответствующее распоряжение от 26 апреля 2020 года №1142-р. Изменения вносятся в Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р, о перечне жизненно важных лекарств.

Приведем это распоряжение здесь:

расп1

расп2

расп3

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