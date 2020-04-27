Ипотечным заемщикам могут отменить плату по страховке. Она будет за счет кредитора

ЦБ предлагает новую концепцию ипотечного страхования. Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке.
«Банк России исходит из того, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании целесообразно во всех случаях, поскольку позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях – финансовых или материальных. Поэтому концепция предполагает, что такое страхование становится необходимым для получения ипотеки», – говорится в публикации (источник сайт ЦБ).
Концепция предусматривает, что для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков страхование будет осуществляться за счет кредитора, все соответствующие процедуры также переходят под его ответственность.Если это действительно введут, то заемщикам не придется платить страховые суммы, которые при ипотеке хоть и платятся раз в год, но достаточно внушительные.
Пример из жизни. При оформлении ипотеки на сумму чуть больше 2 миллионов, без первоначального взноса, сроком на 15 лет, банк за первый год взял дополнительно 25 тысяч до договору страхования жизни заемщика.И каждый год сумма должна снижаться, но, тем не менее, ее придется платить. Причем, при ипотеке сумма страховки не включена в кредит, и уплачивается заемщиком самостоятельно. А если отказаться – банк в одностороннем порядке поднимет процентную ставку по кредиту.
Поэтому, идея очень хорошая. Но, посмотрим, как реализуют. Скорее всего, это будет распространяться только на новые займы.