Ипотечным заемщикам могут отменить плату по страховке. Она будет за счет кредитора

ЦБ предлагает новую концепцию ипотечного страхования. Граждане при этом будут освобождены от необходимости самостоятельно и за свой счет страховать риски, присущие ипотеке.

«Банк России исходит из того, что страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика при розничном ипотечном кредитовании целесообразно во всех случаях, поскольку позволяет снизить расходы граждан на возврат долга в незапланированных ситуациях – финансовых или материальных. Поэтому концепция предполагает, что такое страхование становится необходимым для получения ипотеки», – говорится в публикации (источник сайт ЦБ).

Концепция предусматривает, что для снятия дополнительной нагрузки с заемщиков страхование будет осуществляться за счет кредитора, все соответствующие процедуры также переходят под его ответственность.

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Если это действительно введут, то заемщикам не придется платить страховые суммы, которые при ипотеке хоть и платятся раз в год, но достаточно внушительные.

Пример из жизни. При оформлении ипотеки на сумму чуть больше 2 миллионов, без первоначального взноса, сроком на 15 лет, банк за первый год взял дополнительно 25 тысяч до договору страхования жизни заемщика.

И каждый год сумма должна снижаться, но, тем не менее, ее придется платить. Причем, при ипотеке сумма страховки не включена в кредит, и уплачивается заемщиком самостоятельно. А если отказаться – банк в одностороннем порядке поднимет процентную ставку по кредиту.

Поэтому, идея очень хорошая. Но, посмотрим, как реализуют. Скорее всего, это будет распространяться только на новые займы.