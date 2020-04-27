Сроки выплат пособий по безработице временно продлят

Депутаты Госдумы планируют в мае разработать законопроект о продлении выплат пособий по безработице для граждан, которые встали на учет в центре занятости еще до обострения ситуации с коронавирусом и выплаты которым в скором времени должны прекратиться.

Об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в понедельник в ходе вебинара на тему защиты трудовых прав граждан в период пандемии.

«Нам нужно будет этим заняться, непосредственно в мае внести необходимые поправки в закон о занятости населения для того, чтобы на весь период кризиса сохранить выплату пособий», — цитирует Исаева ТАСС.

Согласно действующему закону, граждане, потерявшие работу и вставшие на учет в центре занятости, вправе получать пособия по безработице в течение полугода. Однако сейчас устроиться на работу крайне сложно.