ФСС оплатит 1,4 миллиона больничных листов самоизолированным пенсионерам

Находящимся на самоизоляции пожилым гражданам оформлено порядка 1,4 млн больничных. В том числе за период с 6 по 19 апреля листок нетрудоспособности предоставлен 708 тысячам, а с 20 по 30 апреля — 687 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше, сообщает Минтруд.

Напомним, возможность для оформления больничного работающим гражданам 65 лет и старше предоставлена в случаях, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Работодатели самостоятельно направляют в ФСС сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер — 69961,65 рублей в месяц).