150 тысяч штраф и дисквалификация. Чиновнику за хамство

Единороссы разработали законопроект о наказании чиновников за хамство. Поправки в КоАП предусматривают для госслужащих штрафы за оскорбления до 150 тысяч рублей и дисквалификацию.

«Такой законопроект сегодня нами разработан, это поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают новую часть существующей уже сегодня статьи "Оскорбления". Мы прописываем, что в случае, если оскорбление совершено лицом, замещающим государственную или муниципальную должность в связи с осуществлением своих полномочий, то здесь наказание следует совершенно отдельное - не только крупный штраф, но и дисквалификация, то есть лишение права работать», – сказал глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн (цитата по РИА Новости).

Он пояснил, что при первом правонарушении чиновников предлагается дисквалифицировать на срок до года, при повторном – на срок до двух лет. Чиновников также предлагается наказывать штрафами в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении – штрафами от 100 до 150 тысяч рублей.

Интересно, как это все будет работать, если инициатива станет в итоге законом?