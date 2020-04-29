ФНС не будет взыскивать долги по налогам до 1 июня

Федеральная налоговая служба объявила о приостановке взыскания задолженностей и обеспечительных мер до 1 июня. Об этом сообщается в письме от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@.

Это касается всех налогоплательщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В том числе и тех, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность, включенную в перечень пострадавших отраслей.

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию. В данной ситуации меры взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть применены только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа.