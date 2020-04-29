Новые ограничения в Москве. Шуметь не более 4 часов, детские доплаты скоро начнутся

Вчера Путин продлил нерабочие дни почти на 2 недели. Поэтому Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о продлении всех ограничений в Москве до 11 мая включительно.
«В нынешних условиях это решение абсолютно необходимо. Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек», – написал Сергей Собянин в своём блоге.
В связи с продлением режима самоизоляции приняты решения:
- По просьбе москвичей требования к соблюдению тишины в жилых домах будут ужесточены: не более 4 часов шумных работ в будни. Также эти требования распространяются на новостройки.
- По решению Президента в ближайшие дни начнется выплата «детских» доплат безработным гражданам в размере 3 000 рублей в месяц. Соответственно, максимальный размер выплат безработным в Москве составит 19 500 рублей + 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в месяц.
- Правительство Москвы приостанавливает организацию детского отдыха в школах до 31 июля. По поводу третьей смены решение будет принято позднее.
Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, ограничения будут ослаблены.
Но в ближайшие дни всех просят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Источник: канал Оперштаба Москвы.