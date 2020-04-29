Льготы по аренде госнедвижимости не нарушают конкуренцию. ФАС дала разъяснения

Антимонопольная служба разъяснила, что отсрочка по аренде государственного и муниципального недвижимого имущества не является мерами по предоставлению преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам.
«Поскольку реализация мер в рамках исполнения Распоряжения №670-р путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды федерального недвижимого имущества с лицами, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, и предусматривающих предоставление таким субъектам отсрочки внесения арендной платы, осуществляется в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и не направлена на предоставление каких-либо преимуществ отдельных хозяйствующим субъектам, то такие действия не могут быть признаны преференцией в понимании Закона о защите конкуренции» – сообщается в разъяснении ФАС.