Продавая товары собственного производства, ИП без работников может не применять ККТ до июля 2021

ИП, не имеющий работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства вправе не применять ККТ при расчетах за такие товары до 01.07.2021.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.04.2020 № 03-01-15/27087.

Основание: пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».