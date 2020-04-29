Продавая товары собственного производства, ИП без работников может не применять ККТ до июля 2021

совершенно правильно,абсолютно солидарна,все зависит от конкретных людей и нечего бухгалтерам лит...
Возможно, пропуск теперь приравнивается к талисману, особенно если его на торпеду прилепить. ))) ...
для этого бухучет не нужен. Это в тетрадке можно писать ООО "ромашка" отгрузили 10 руб. неопл. Бу...
Это хорошо до тех пор, пока у Вас есть время "помогать". Иногда его просто нет. Ты "помогаешь" че...
Чем больше штрафов, тем крепче здоровье!
Приветствую. Кто-то смог выяснить в чем проблема с самозанятыми "Для получения цифрового про...
Своему гене я много помогаю помимо бухучета: ну там, воспользоваться функцией ЕСЛИ или ВПР в эксе...
Я веду ради знания: сколько кому мы должны, и кто и сколько должен нам. Знаете, от этого много за...
вообще конечно крайне неприятно такое читать. я работала в аутсорсе всего 4 меяца (на большее не ...
Да-да, с 28-го. А по марту срок не сдвинулся ?
Сейчас малыши по идее экономить должны, но аутсорс разве дешевле? С учетом того, что тетьМаши сов...
а вы ради кого ведет? по мне так абсолютно безразницы сколько тысяч зарплаты списывается на 20 сч...
по мне так лучше сдать, чем потом спорить. если вы работаете - разве сложно это сделать?...
Я бы не сказал, что аутсорс - это дешево. Деньги за каждый чих берут. Там, где штатный будет бега...
тоже всегда удивляет, когда бухучет ведут ради налоговой. ФНС сказала упрощенцам: нужна бухо...
Забрала недавно ИП от аутсортинговой компании передали распечатанный банк, заработную плату и сда...
не удержалась..) прокомментирую..Ищу расчетчика по зпл на 5 юр лиц + 3 нулевкиПредложения по резю...
Подскажите, пожалуйста, срок сдачи 6-НДФЛ перенесен для всех-всех? Или нет? Если мы обязаны работ...
У меня вопрос - а кому в микробизнесе нужен бухучет как таковой? Не бухгалтеру же? Он нужен польз...
Пробовала.. из 1,7мб пдф выходит 256мб тиф...а можно только 30мб......
по первой бухгалтерше:1.аутсорсер ( в количестве один) пойдет на склад считать материалы? Или эти...
Почему с 29-? Я сегодня читала, что с 28, так как дата опубликования Постановления - 27.04.20, ци...
Вот-вот. А гена пучит глаза и говорит, что вообще нифкурсе ничего, и флешка была у коварного буха...
Не то, чтобы проще. Супруг работает в AutoCad, от Компаса переплевался, когда ребенку помогал))...
Что-то мне подсказывает, что все эти калькуляции, остатки и прочая цифирь и никому нафиг не нужны...
Ольга, это называется "ошибка выжившего") Я так понимаю, к вам и не придут, если со штатным бухг...
а аутсортер бы списывала по другому, если бы ей остатки не давали?признайтесь, что у Вас фирма ау...
Уважаемые, вы думаете, в мелком бизнесе вся проблема в Тётьмашах - наглых коровах с тортом подмыш...
потому что надеются коронавирус отсидеться на аутсортинге. а потом опять бухгалтера в штат взять....
На просторах интернета есть конвертеры. Если не боитесь грузить и скачивать))) то можете попробов...
Как вы это преодолели?!!!!..."формат изображения: BW; разрешение: 300*300dpi; глубина цвета: 1 би...
Штатных бухгалтеров берут на разное. Зачастую, берут только на отчетность и налоги и ставят задач...
А чем эта организация занимается, если у них незавершенка имеется?...
Не думаю, что у нас пригласили бы домой даму, заставляющую их чадо стоять в углу. Не было такого ...