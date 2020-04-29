Минфин предлагает расширить случаи госзакупок у единственного поставщика

Минфин предложил разрешить проводить закупки у единственного поставщика до конца 2020 года в некоторых случаях. Проект соответствующего постановления был внесен в правительство, сообщается на сайте министерства

К случаям, в которых будут разрешены неконкурентные закупки, предлагается отнести:

осуществление закупки, определенной протоколом заседания правительства, протоколами координационных и совещательных органов при премьер-министре или планом мероприятий по поддержке экономики в условиях коронавируса;

проведение закупки для федеральных государственных нужд у единственного поставщика, определенного поручением премьер-министра для исполнения решений Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом;

осуществление закупки у единственного поставщика за счет средств резервных фондов правительства, исполнительных органов власти субъектов, муниципальных образований.

Закон с поправками, которые смягчают требования к госзакупкам в 2020 году был принят Госдумой 17 апреля. В частности, максимальная сумма закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика теперь увеличена с 300 тыс. до 600 тыс. руб. Годовой объем таких закупок в процентном соотношении вырос с 5% до 10%. Минимальный размер обеспечения контракта снижен с 5% до 0,5% начальной цены контракта, что позволит установить такой размер в диапазоне от 0,5% до 30%.