Срок сдачи отчетности переносится с 6 мая на 12

Вчера Владимир Путин подписал Указ о том, что 6-8 мая будут нерабочими днями. Что будет со сроком сдачи отчетности?

Согласно предыдущему Указу, получалось, что первый рабочий день 6 мая и поэтому именно он является сроком сдачи той отчетности, которую надо было сдавать с 28 марта по 30 апреля. Поскольку теперь 6-8 мая тоже нерабочие дни, а 1-5 и 9-11 выходные и праздничные, то сдать налоговые отчеты необходимо 12 мая. Если, конечно, опять не будет продлен период нерабочих дней.

Вопрос, как быть тем организациям и ИП, которые работают в соответствии с Указом, остается открытым. Безопаснее все-таки сдать отчетность в указанные в Налоговом кодексе сроки.