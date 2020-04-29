МРОТ для пониженных ставок взносов считается без северных надбавок и районных коэффициентов

С 1 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства исчисляют по пониженным тарифам страховые взносы с выплат работникам, которые по итогам месяца превышают МРОТ (на 01.01.2020 - 12 130 руб.).

ФНС обращает внимание, что эта величина МРОТ является фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые предусмотрены трудовым законодательством и являются частью оплаты труда работников.

Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в том числе учитывающих такие коэффициенты и процентные надбавки, исчисляются следующим образом: