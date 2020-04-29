хотимработать. Бизнес проводит флешмоб и организует онлайн-митинг

Бизнес-сообщество России выступает за снятие жестких ограничительных мер и реальную помощь от государства.

На сайте Партии Роста опубликовано объявление:

Если ты тоже зарабатываешь на жизнь своим трудом и считаешь, что сегодня бизнесу нужны не слова поддержки, а реальная помощь, присоединяйся к флешмобу!



Выведи эту картинку на экран своего смартфона, сделай свое фото и СЕЙЧАС размести его у себя в соцсетях с хештегом #хотимработать.

Кроме того, 1 мая в 11-00 по московскому времени состоится онлайн-митинг Партии Роста на Youtube-канале «Люди Роста».

Бизнесмены выдвигают следующие требования к власти:

Государственная помощь – всем, независимо от отрасли и ОКВЭД, кто подтвердит падение выручки на 30% и более.

Страховые платежи в соцфонды - 15% до конца 2021 года для всех работодателей, кто не сократили сотрудников.

Налоги – не отсрочка, а прощение за период острого кризиса.

Проверки – отменить на период восстановления экономики.

Инфраструктурные монополии – запретить отключать комуслуги для предпринимателей до конца 2020 года.

Банки – государство должно поддержать их, чтобы они поддержали нас.

Потребительский спрос - провести разовую выплату всем работающим, чья зарплата меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ.