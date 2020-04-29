хотимработать. Бизнес проводит флешмоб и организует онлайн-митинг

Бизнес-сообщество России выступает за снятие жестких ограничительных мер и реальную помощь от государства.
На сайте Партии Роста опубликовано объявление:
Если ты тоже зарабатываешь на жизнь своим трудом и считаешь, что сегодня бизнесу нужны не слова поддержки, а реальная помощь, присоединяйся к флешмобу!
Выведи эту картинку на экран своего смартфона, сделай свое фото и СЕЙЧАС размести его у себя в соцсетях с хештегом #хотимработать.
Кроме того, 1 мая в 11-00 по московскому времени состоится онлайн-митинг Партии Роста на Youtube-канале «Люди Роста».
Бизнесмены выдвигают следующие требования к власти:
Государственная помощь – всем, независимо от отрасли и ОКВЭД, кто подтвердит падение выручки на 30% и более.
Страховые платежи в соцфонды - 15% до конца 2021 года для всех работодателей, кто не сократили сотрудников.
Налоги – не отсрочка, а прощение за период острого кризиса.
Проверки – отменить на период восстановления экономики.
Инфраструктурные монополии – запретить отключать комуслуги для предпринимателей до конца 2020 года.
Банки – государство должно поддержать их, чтобы они поддержали нас.
Потребительский спрос - провести разовую выплату всем работающим, чья зарплата меньше 5 МРОТ - в размере 2 МРОТ.