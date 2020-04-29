Уведомление об участии в иностранных организациях теперь можно подать онлайн

Уведомление об участии в иностранных организациях теперь можно сформировать и направить в web-версии «Личного кабинета для физических лиц», а также в приложении «Налоги ФЛ» на платформах IOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Через эти сервисы можно сообщить о начале участия, изменении доли или порядка участия и прекращении участия в иностранной организации или иностранной структуре. Они позволяют и сформировать уточненное уведомление при обнаружении неполноты представленных сведений или ошибок в первичном уведомлении.

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе «обращения» выбрать его вид (иностранные организации и структуры) и сценарий, затем заполнить уведомление.

Дополнительная информация о представлении и порядке заполнения уведомления размещена в разделе «Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица)».