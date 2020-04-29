Суд по экстрадиции Олега Тинькова в США состоится 13 июля

13 июля в Лондоне должно состояться рассмотрение дела о экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова.

Причем это будут лишь предварительные слушания, передает ИА ТАСС.

Бизнесмен будет обязан оставаться в Лондоне все это время без возможности покинуть город. «Условия освобождения под залог сохраняются», — сообщил представитель суда.

Напомним, Налоговое управление США обвиняет бизнесмена в неуплате налогов и сокрытии активов на сумму $1 млрд. За это бизнесмену грозит в США до 6 лет тюрьмы.

Тиньков в конце февраля заплатил залог в £20 млн, до тех пор, пока рассмотрение дела продолжается, он не должен покидать Лондон, обязан регулярно отмечаться в полиции, с семи вечера до семи утра находиться в своей лондонской квартире.