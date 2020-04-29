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ПФР занижает пенсию родителям взрослых детей-инвалидов. Конституционный суд велел внести поправки в закон

Как известно, пенсионеры получают доплату (повышенную фиксированную выплату), если на их обеспечении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Когда речь идет о детях до 18 лет, доплата начисляется автоматически, а после 18 лет надо доказывать факт нахождения на иждивении.

В Конституционный суд обратилась пенсионерка, у которой сын признан недееспособным инвалидом с детства 1 группы.

При выходе на пенсию женщине назначили доплату к пенсии, но потом ее отменили. В ПФР посчитали, что сын не находится у нее на обеспечении.

Дело в том, что пенсия матери — 8 200 руб., а пенсия ее сына со всеми доплатами и льготам превышает пенсию матери.

А значит доход матери, состоящий исключительно из маленькой пенсии, не может рассматриваться как постоянный и основной источник средств к существованию ее сына, который в силу этого не может быть признан ее иждивенцем.

Сам же по себе факт нетрудоспособности сына, по мнению судов, не может служить достаточным доказательством для признания его находящимся на иждивении матери.

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Конституционный суд указал на тот факт, что суды по-разному трактуют норму.

В судебной практике при решении вопроса о наличии у родителя инвалида с детства, в том числе признанного судом недееспособным и нуждающегося в постоянном постороннем уходе и помощи, права на повышение фиксированной выплаты к пенсии на основании части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» не сложилось единого подхода к пониманию условий признания такого инвалида находящимся на иждивении своего родителя.

Иногда суды лишь сравнивают доходы ребенка и родителя и отказывают в доплате, если пенсия инвалида больше, чем пенсия его родителя. Иногда суды еще принимают во внимание тот факт, что помощь выражается не только в деньгах.

Такое различное понимание судами условий признания инвалидов с детства находящимися на иждивении своих родителей свидетельствует о неопределенности нормы части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

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Поэтому эту норму надо прописать более конкретно, решил Конституционный суд (Определение № 20-П от 22.04.2020).

А пока на данный момент эта норма не соответствует Конституции, так как допускает различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства на сохранение после достижения этим инвалидом 18-летнего возраста и признания его недееспособным повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, притом что он фактически продолжает осуществлять необходимые данному инвалиду с детства постоянный уход и помощь (надзор).

Дело пенсионерки, обратившейся в КС, будет пересмотрено.

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