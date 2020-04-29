ПФР занижает пенсию родителям взрослых детей-инвалидов. Конституционный суд велел внести поправки в закон

Как известно, пенсионеры получают доплату (повышенную фиксированную выплату), если на их обеспечении находятся нетрудоспособные члены семьи.

Когда речь идет о детях до 18 лет, доплата начисляется автоматически, а после 18 лет надо доказывать факт нахождения на иждивении.

В Конституционный суд обратилась пенсионерка, у которой сын признан недееспособным инвалидом с детства 1 группы.

При выходе на пенсию женщине назначили доплату к пенсии, но потом ее отменили. В ПФР посчитали, что сын не находится у нее на обеспечении.

Дело в том, что пенсия матери — 8 200 руб., а пенсия ее сына со всеми доплатами и льготам превышает пенсию матери.

А значит доход матери, состоящий исключительно из маленькой пенсии, не может рассматриваться как постоянный и основной источник средств к существованию ее сына, который в силу этого не может быть признан ее иждивенцем.

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Сам же по себе факт нетрудоспособности сына, по мнению судов, не может служить достаточным доказательством для признания его находящимся на иждивении матери.

Конституционный суд указал на тот факт, что суды по-разному трактуют норму.

В судебной практике при решении вопроса о наличии у родителя инвалида с детства, в том числе признанного судом недееспособным и нуждающегося в постоянном постороннем уходе и помощи, права на повышение фиксированной выплаты к пенсии на основании части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» не сложилось единого подхода к пониманию условий признания такого инвалида находящимся на иждивении своего родителя.

Иногда суды лишь сравнивают доходы ребенка и родителя и отказывают в доплате, если пенсия инвалида больше, чем пенсия его родителя. Иногда суды еще принимают во внимание тот факт, что помощь выражается не только в деньгах.

Такое различное понимание судами условий признания инвалидов с детства находящимися на иждивении своих родителей свидетельствует о неопределенности нормы части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

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Поэтому эту норму надо прописать более конкретно, решил Конституционный суд (Определение № 20-П от 22.04.2020).

А пока на данный момент эта норма не соответствует Конституции, так как допускает различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства на сохранение после достижения этим инвалидом 18-летнего возраста и признания его недееспособным повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, притом что он фактически продолжает осуществлять необходимые данному инвалиду с детства постоянный уход и помощь (надзор).

Дело пенсионерки, обратившейся в КС, будет пересмотрено.