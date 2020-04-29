Клерк.Ру

Точной даты снятия ограничений пока нет. До 5 мая готовится новый пакет мер поддержки. Что еще сказал Мишустин

Из заседания Координационного совета по борьбе с инфекцией. Кратко в тезисах из выступления Мишустина.

  • До 5 мая совместно с Госсоветом должны продумать планы по плавному, поэтапному выходу из режима ограничений и направить их в регионы. Для каждого региона он будет свой.
  • До 5 мая Правительство должно внести предложения по новому пакету мер для поддержки граждан, бизнеса и экономики.
  • МЭР, Минфин и Минтруда должны до 25 мая прдставить в Правительство общенациональный план по восстановлению занятости, доходов и роста экономики.
  • Минздраву обобщить и проработать предложения глав регионов по улучшению эпидемиологической обстановки.

«Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе – по пересечению границ Российской Федерации» – сказал премьер.

  • До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в РФ. Кроме важных специалистов.
  • Деятельность зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков, в том числе и частных, включили в перечень пострадавших отраслей.

Указанные начинания были запущены в работу после вчерашнего обращения Путина.

 

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