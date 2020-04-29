Точной даты снятия ограничений пока нет. До 5 мая готовится новый пакет мер поддержки. Что еще сказал Мишустин

Причем, причем. При том, что крестный папа.
Пардон, не дописала - куда-то мои "инсинуации" пропали))).Очень надеюсь, что аутсорсеры бывают ра...
Через год государство за все эти субсидии и беспроцентные кредиты сдерёт с нас 3 шкуры.Как бы нам...
поправочка: п. 82 ст. 217 НК РФ, а не пп. 60 п. 1 ст. 251
Да, такие условия могли бы быть приемлемы грамотному буху (с отличными орг.способностями: ведь ну...
Интересно, на чём основан такой вывод? Про НДФЛ и взносы с ЗП нигде комментариев нет.Если смотрет...
Как понять этих прекрасных людей?Сдельщики - работы не было, сделки не было, никаких компенсаций ...
В первом случае собственник хотел видеть остатки на складе. Вопрос, сколько раз он делал инвентар...
на прошлой квартире я трёх председателей ТСЖ заставил уйти, по подозрению в воровстве. И бухгалте...
Ольга, очень надеюсь на это. Потому что вживую знакома только с одной фирмой - нечистой на р...
Тинькофф как бы в списке банков и не состоит! ВТБ отказал, Сбер требует для начала предоставить у...
вот прямо уже немного грустно в который раз наблюдать, когда директор/собственник сначала нанимае...
Понапридумывали. ))Да, мы теперь знаменитые методисты! Передавать ничего не надо. Зачем нарушать ...
Простите уточню что мне надо сделать?
И что? наша классная тоже приходила к нам домой. Одно другому не мешает. Приличная, кстати, была...
Скорее всего под темой коронавируса остатки ФНБ разворуют....
Антитела, антигены, резус фактор крови насколько совпадают?...
@seashell и как выданный/полученный пропуск снижает эту самую угрозу.. ...
Фьючерсы на нефть WTI - Июнь '20 (CLM0) Производные данные реал. время 13,96 +1,62 ...
Интересно, как управление автомобилем в гордом одиночестве способствует угрозе распространения ка...
Всегда с интересом читаю статьи про то, как плохо работают штатные бухгалтера. Да, многие бухгалт...
Есть и посвежее фантазии, или обман, от чиновников РФ :
Точно не один в один. Может быть сильно похожа внешне. ))
У меня лично дочка - один в один моя бабушка. Ни разу не как бывшая жена и не как моя мама....
Резюмирую: руководители, повышайте свою бух.грамотность.))))) Ибо, за все что делает бухгалтер не...
Ну и на кой хрен ты сюда эти прошлогодние девичьи фантазии притащил? ты ещё вот это https://ria.r...
Я не хочу читать какую то "лизу".От родителей генетически передается все. Если родителей 2 то 50%...
У Путина и задорого такие же специалисты: https://twitter.com/i/status/1255369419435520000...
https://lisa.ru/moy-rebenok/budushchim-roditeljam/17641-chto-peredaetsja-po-nasledstvu-ot-roditelei/
Вы сравниваете в одном случае национальности во втором виды (даже отряды) животных. Это логиче...
При чем здесь национальность вообще?Я же писал, что во мне гены предков, которых, если что и могл...
Думаю тут три фактора: длительное угнетение экономики налогами на труд привело на грань рентабель...
В моей семье следующее распределение по носам: у меня есть горбинка, у матери и отца нет. У не ев...
Вредили само собой как без этого