Все пропуска по Москве действуют до 4 мая. Дальше необходимо переоформить

Собянин написал о перезапуске платформы для продления пропусков, необходимых для передвижения по Москве.

Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 г.

Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день – до 4 мая.

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

На «Клерке» публиковали СМС-шаблоны для получения пропуска.