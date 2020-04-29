Клерк.Ру

ЦБ отказался давать МВД доступ к банковской тайне

Центральный банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны.

«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос, о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым»,  – заявили в Центробанке.

Сегодня на «Клерке» писали, что МВД запросило доступ к банковской тайне у ЦБ. Для облегчения расследования хищений.

Использованы материалы РИА-Новости.

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