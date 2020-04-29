ЦБ отказался давать МВД доступ к банковской тайне

Ольга, это называется "ошибка выжившего") Я так понимаю, к вам и не придут, если со штатным бухг...
а аутсортер бы списывала по другому, если бы ей остатки не давали?признайтесь, что у Вас фирма ау...
Уважаемые, вы думаете, в мелком бизнесе вся проблема в Тётьмашах - наглых коровах с тортом подмыш...
потому что надеются коронавирус отсидеться на аутсортинге. а потом опять бухгалтера в штат взять....
На просторах интернета есть конвертеры. Если не боитесь грузить и скачивать))) то можете попробов...
Как вы это преодолели?!!!!..."формат изображения: BW; разрешение: 300*300dpi; глубина цвета: 1 би...
Штатных бухгалтеров берут на разное. Зачастую, берут только на отчетность и налоги и ставят задач...
А чем эта организация занимается, если у них незавершенка имеется?...
Не думаю, что у нас пригласили бы домой даму, заставляющую их чадо стоять в углу. Не было такого ...
Спасибо. Чувствую интуитивно, дело геморойное это.
А сейчас это их может и не спасти. Все-таки на нефти и нефтепродуктах они зарабатывали гораздо бо...
когда я работала в аутсорсинговой фирме в зависимости от конкретного клиента были разные варианты...
Чисто теоретически да) С учетом того, что о каких-то там Т2 иногда эти самые контрагенты и слыхом...
То есть если есть текучка, то надо жить у этого контрагента. А, карточки Т-2?...
Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил в среду, что Мин...
Я бы нигде не хранила. У каждого контрагента хранятся в своем несгораемом и антивандальном шкафу)...
Это о чем речь, Мишустин не пояснил?
У меня чисто теоретический вопрос. Где кадровые аутсорсеры хранят трудовые книжки и журнал учета ...
Да, не за такие деньги и не один человек
Сделают, только не за такие деньги)
думаю, отчасти, это вызвано тем, что многие "ужимаются" в расходах. Да и обороты уже не те, что б...
Как все знакомо. Свалили все, что можно на одного бухгалтера: и бухгалтерский учет, и налоговый у...
А по СЗВ-ТД сдача за март не перенеслась ? Апрельские "телодвижения сотрудников" с 29 апр - на сл...
Причем, причем. При том, что крестный папа.
Пардон, не дописала - куда-то мои "инсинуации" пропали))).Очень надеюсь, что аутсорсеры бывают ра...
Через год государство за все эти субсидии и беспроцентные кредиты сдерёт с нас 3 шкуры.Как бы нам...
поправочка: п. 82 ст. 217 НК РФ, а не пп. 60 п. 1 ст. 251
Да, такие условия могли бы быть приемлемы грамотному буху (с отличными орг.способностями: ведь ну...
Интересно, на чём основан такой вывод? Про НДФЛ и взносы с ЗП нигде комментариев нет.Если смотрет...
Как понять этих прекрасных людей?Сдельщики - работы не было, сделки не было, никаких компенсаций ...
В первом случае собственник хотел видеть остатки на складе. Вопрос, сколько раз он делал инвентар...
на прошлой квартире я трёх председателей ТСЖ заставил уйти, по подозрению в воровстве. И бухгалте...
Ольга, очень надеюсь на это. Потому что вживую знакома только с одной фирмой - нечистой на р...
Тинькофф как бы в списке банков и не состоит! ВТБ отказал, Сбер требует для начала предоставить у...
вот прямо уже немного грустно в который раз наблюдать, когда директор/собственник сначала нанимае...