После карантина с рынка могут уйти до 90% заведений общепита. Доставка не покрывает всех издержек

По подсчетам Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), в начале марта выручка ресторанов снижалась на 30–60% год к году, а к концу месяца рухнула на 90%.

По мнению президента ФРИО Игоря Бухарова, после снятия карантина может не открыться до 90% заведений, а отрасль ждет период «великой депрессии».

Некоторые заведения закрываются, другие ищут дополнительные каналы сбыта, одним из которых становится доставка. Однако, выручки от доставки еды не хватает на покрытие всех издержек.

Особенно тяжело приходится заведениям с высокой кухней, блюда которой в принципе невозможно доставлять. Тем более, не передать обстановку ресторанов.

Более-менее неплохо чувствует себя фастфуд.

Использованы материалы «Ведомостей».