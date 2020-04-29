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Тинькофф Бизнес увеличил валютный платежный день. На 2 часа 25 мин для долларов и евро

Тинькофф Бизнес – экосистема банковских услуг для малого и среднего бизнеса – сообщает об увеличении платежного дня для осуществления валютных операций. Теперь в Тинькофф не только самый длинный на рынке платежный день для операций ИП и юрлиц в рублях, но и один из самых длинных сроков для платежей в валюте.

Новые сроки для валютных платежей в Тинькофф:

  • Доллары США: с 10:00 до 20:30 (ранее до 18:05).
  • Китайские юани: с 10:00 до 20:30 (ранее до 18:05).
  • Евро: с 10:00 до 16:30 (ранее до 16:05).
  • Фунты: с 10:00 до 18.30 (ранее до 12:05).

Клиент Тинькофф Бизнеса может открыть бесплатно любое количество валютных счетов.

Менеджеры валютного контроля не только выполняют оперативную проверку платежей (от 2-х часов в среднем), но и помогают избежать штрафов. В Тинькофф Бизнесе работает система предотвращения нарушений валютного контроля, которая помогает отслеживать, все ли документы и справки по валютным операциям предоставлены.

Это минимизирует риски клиентов и делает работу с иностранными партнерами удобным.

В Тинькофф самый длинный платежный день для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей среди крупнейших российских банков. Это подтверждено исследованием агентства InDepth

Клиенты Тинькофф Бизнеса могут отправлять платежи контрагентам в другие банки России в течение 20 часов в пределах суток – с 1:00 до 21:00, внутри банка – круглосуточно.

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