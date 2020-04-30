Люди стали чаще обращаться за кредитами. Сначала онлайн, а теперь и лично в банки приходят

Карантин резко повысил удаленное обращение за кредитами. Правда, через две недели самоизоляции люди стали чаще обращаться в офисы банков за займами.

Введение режима ограничений из-за пандемии повысило значимость онлайн-кредитования: в первую нерабочую неделю в России доля заявок на ссуды, поданных через банковские дистанционные каналы, выросла почти в полтора раза, с 41,5 до 59,7%. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в топ-3 на российском рынке.

В течение апреля, несмотря на сохранение режима самоизоляции во многих регионах, этот показатель упал – на третьей неделе месяца он снизился до 47,7% (по материалам РБК).

Вот такая статистика:

Очные визиты в офисы банков связывают с разными факторами. Кто-то считает, что это просто лишний повод выйти из дома в условиях ограничений. Но вероятнее всего – у людей заканчиваются деньги, а при личном визите в банк вероятность получения кредита гораздо выше, чем при онлайн-заявке. Хотя, все очень сильно зависит от банка.