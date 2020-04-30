Пивоварам разрешат производить антисептики без госпошлины. Для некоммерческих целей

Минфин собирается разрешить пивоварам производить антисептики для безвозмездной передачи. Госпошлину они платить не будут.
«Минфин России действительно поддержал предложение о выпуске производителями пива гелевых антисептиков в некоммерческих целях... Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину», – сказал замминистра финансов Сазанов.
«Считаем, что в текущей ситуации инициативу о дополнительном производстве антисептиков для безвозмездной передачи можно только приветствовать» – добавил он (по материалам ТАСС).
Ранее пивоваренная компания AB InBev Efes предлагала Правительству разрешить им производство антисептиков для бесплатной передачи в медучреждения.