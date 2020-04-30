Системообразующие компании с иностранным участием оставят без господдержки. А также, если есть долги перед бюджетом

DyexrfKbpf9002 В принципиальную разницу - не верю. А за 28 тыс. и то, и сё, и калькуляцию? Не жирновато ли собст... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

проза жизни В бюджетных централизованных бухгалтериях такой же режим работы - конвейер. А у руководства еще и... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ДмитрийW А что если вы просто переросли свою должность, и вам стоит открыть свою фирму по оутсорсу и управ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

ildarinvest работаю в аутсорсинговой фирме больше 5 лет. ну как в фирме, директор за 50 спец по банкротству и... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

stalk а то, что основной ОКВЭД должен быть из пострадавших отраслей на 01.03.2020 это случайно пропусти... ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

ДмитрийW 2019-09-23 "Доменик Рикарди Мне не хотелось бы тебя огорчать, но через 10 лет я её не вижу.... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Над.К Т.е. то, что десятки тысяч людей останутся без работы, вас не волнует?В 90-е годы вообще страна б... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

TLBuh Цифровой мир и наша страна- таки две большие разницы. И текущие события наглядно это продемонстир... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

natalia@v Сколько платят, столько работы и получают. Если аутсорсенговые компании будут за эти же деньги де... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Nadya Prava а никто не хочет вспомнить много ли было ресторанов в 90-е? никому и в голову не могло прийти их ... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

VikaV2193 Отпуска всяческие, больничные, смены, переводы с ними связанные. Мне кажется это уже достаточно д... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Natali Kr Нет не обязательно, как договоритесь с конторой. там на самом деле всегда много вариантов. Есть а... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

VikaV2193 Отличается, тем что приходящий свой, а аутсорс кого пришлют, как я понимаю. Я бы с 20 уже кадров... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Natali Kr каждому свое. Если вы уверены в человеке и его профессионализме - то да. Только чем это отличаетс... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Шишигуня Ну конечно, ведь проезд на общественном транспорте гораздо безопаснее. В тесноте, да не в обиде ;... В Госдуму внесен законопроект о штрафах за поездки на автомобиле без пропуска

Natali Kr Почему заказ-то? Автор всем на этом форуме известный аутсорсер, которая регулярно пишет здесь ста... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Роберт Гатиятуллин Очень долго искал, где написать комментарии. Это цветочки, то что написано. Есть такие директоры,... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

VikaV2193 Если задача действительно в том что бы общество расслоить по всем параметрам (сословия, касты), т... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

kotobormot слово "бич" пишется без мягкого знака на конце, узнаю жертв ЕГЭ) ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

kotobormot боже что же у вас за регион такой на такой обьем с такой з/п!!! хотя нет , не говорите, сейчас са... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Бабловед Всё так. Но на штамповочные пресса, например, и талибов ставить можно. Можно и на сверлильные ста... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

ДмитрийW Ну а какая задача стояла перед царским правительством Николая 2 ? Думаю все эти "галоши", "Зулейх... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Над.К Оплата через кассира в банке по квитанции будет от имени физлица. Потому что перевод без открытия... При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо