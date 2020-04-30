Клерк.Ру

Системообразующие компании с иностранным участием оставят без господдержки. А также, если есть долги перед бюджетом

Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки системообразующих организаций», согласно которому будут отбирать нуждающиеся в господдержке системно значимые компании.

Системно значимые компании признаются таковыми при соблюдении трех условий:

  • межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций, созданная при Минэкономразвития, должна признать, что компания по результатам мониторинга либо по итогам стресс-тестирования отнесена «к группе риска, свидетельствующей об устойчивой негативной динамике финансово-экономического состояния организации»;
  • системно значимая организация не должна быть иностранным юрлицом, а также в ее уставном капитале доля иностранного участия не может превышать 50%;
  • у компании, рассчитывающей на господдержку, не должно быть просроченных долгов по возврату в бюджет неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, а также недоимок по налогам и сборам (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка или инвестиционный налоговый кредит).

Окончательное решение остается за Межведомственной комиссией (ФНС, МЭР, Минфин) под председательством вице-премьера Белоусова. Всего таковыми признана 1151 компания.

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