Системообразующие компании с иностранным участием оставят без господдержки. А также, если есть долги перед бюджетом

В принципиальную разницу - не верю. А за 28 тыс. и то, и сё, и калькуляцию? Не жирновато ли собст...
Еще дешевле купить 1с бухгалтерию базовую. Платишь один раз за дистрибутив ок 4000. И всё. Пожизн...
В бюджетных централизованных бухгалтериях такой же режим работы - конвейер. А у руководства еще и...
Хорошая "выжимка". "Бизнес" у нас специфический - благотворительность, но к подобному повороту со...
А что если вы просто переросли свою должность, и вам стоит открыть свою фирму по оутсорсу и управ...
работаю в аутсорсинговой фирме больше 5 лет. ну как в фирме, директор за 50 спец по банкротству и...
а то, что основной ОКВЭД должен быть из пострадавших отраслей на 01.03.2020 это случайно пропусти...
2019-09-23 "Доменик Рикарди Мне не хотелось бы тебя огорчать, но через 10 лет я её не вижу....
Т.е. то, что десятки тысяч людей останутся без работы, вас не волнует?В 90-е годы вообще страна б...
не потому что не морочиться ,а потому что не официально работают ...
Цифровой мир и наша страна- таки две большие разницы. И текущие события наглядно это продемонстир...
На основании какого документа? В пенсионном важны доказательства!!!Я с 79 по 84 жил на Колыме в...
Сколько платят, столько работы и получают. Если аутсорсенговые компании будут за эти же деньги де...
а никто не хочет вспомнить много ли было ресторанов в 90-е? никому и в голову не могло прийти их ...
Отпуска всяческие, больничные, смены, переводы с ними связанные. Мне кажется это уже достаточно д...
Нет не обязательно, как договоритесь с конторой. там на самом деле всегда много вариантов. Есть а...
у нас в городе охранник ПФР передает сзв-м в нужный кабинет)))...
Отличается, тем что приходящий свой, а аутсорс кого пришлют, как я понимаю. Я бы с 20 уже кадров...
ахахах, крутяк. "Серебряная дощечка для проезда на казенных лошадях по Государеву повелению". Нра...
Вы знаете, а моя практика показывает, что большинство тех, кого можно взять из разоренного малог...
статистика круче математики. с месяц назад в "Марии" наразвес она стоила 47,5, неделю назад 67. 2...
Сегодня звонила в свою налоговую с вопросом о сроках уплаты налога на имущество. Сказали 30 июня,...
каждому свое. Если вы уверены в человеке и его профессионализме - то да. Только чем это отличаетс...
Ну конечно, ведь проезд на общественном транспорте гораздо безопаснее. В тесноте, да не в обиде ;...
Почему заказ-то? Автор всем на этом форуме известный аутсорсер, которая регулярно пишет здесь ста...
Очень долго искал, где написать комментарии. Это цветочки, то что написано. Есть такие директоры,...
Если задача действительно в том что бы общество расслоить по всем параметрам (сословия, касты), т...
слово "бич" пишется без мягкого знака на конце, узнаю жертв ЕГЭ) ...
боже что же у вас за регион такой на такой обьем с такой з/п!!! хотя нет , не говорите, сейчас са...
Всё так. Но на штамповочные пресса, например, и талибов ставить можно. Можно и на сверлильные ста...
Ну а какая задача стояла перед царским правительством Николая 2 ? Думаю все эти "галоши", "Зулейх...
Добрый день! Как Вы прокомментируете законность оформления МАДИ автоматических штрафов за поездки...
Оплата через кассира в банке по квитанции будет от имени физлица. Потому что перевод без открытия...
Нет. Есть условие на 1 марта и именно на эту дату и будут смотреть...