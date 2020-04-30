Заседание правительства по коронавирусу: что еще обещает Мишустин

Правительство во главе с Михаилом Мишустиным опять заседает по поводу коронавируса. Материал дополняется.

об утверждении отраслевых списков системообразующих предприятий;

о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса;

о привлечении частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет;

о выделении средств на поддержку застройщиков и кредиты предприятиям, производящим товары для борьбы с распространением коронавируса.

Уже известно, что частным медицинским организациям выделят 577 млн для помощи пожилым людям, а 30 млрд – на поддержку обманутым дольщикам.

А также, 15 миллиардов рублей будет выделено из бюджета фонду развития промышленности.

Тезисно о том, что сказал Мишустин во время вступительного слова:

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Утверждены отраслевые списки из 1100 системообразующих предприятий. Эти компании обеспечивают занятость большого количества людей.

Мониторинг и поддержка этих предприятий позволят быстро вернуться к нормальному ритму экономической жизни.

Для таких предприятий предусмотрен набор мер экономической поддержки.

, они могут обратиться за кредитами по льготной ставки не более 5%. Суммарный объем кредитов определен в сумме до 400 млрд рублей.

Во-вторых, часть компаний, которые в зоне риска, могут претендовать на другие виды поддержки. Субсидии на выполнение работ, оказание услуг, отсрочка на уплату налогов и авансовых платежей. А также, госгарантии на реструктуризацию существующих или выдачу новых кредитов для бизнеса.

В-третьих, дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Помимо кредитов по ставке 0%, будет легче получить микрозаймы и реструктуризировать свои долги.

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Также выделят дополнительно из бюджета на помощь гражданам, которые не могут вернуться из-за рубежа.

12 млрд выделят на помощь застройщикам, чтобы они достроили дома.

Будут рассматривать законопроект, который позводит создать в стране электронную базу нотариальных документов.

15 млрд выделят на кредиты предприятиям, которые производят товары для борьбы с коронавирусом.

Видео со вступительным словом Мишустина: