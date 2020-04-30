Заседание правительства по коронавирусу: что еще обещает Мишустин

Правительство во главе с Михаилом Мишустиным опять заседает по поводу коронавируса. Материал дополняется.
- об утверждении отраслевых списков системообразующих предприятий;
- о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
- о привлечении частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет;
- о выделении средств на поддержку застройщиков и кредиты предприятиям, производящим товары для борьбы с распространением коронавируса.
А также, 15 миллиардов рублей будет выделено из бюджета фонду развития промышленности.
Тезисно о том, что сказал Мишустин во время вступительного слова:
- Утверждены отраслевые списки из 1100 системообразующих предприятий. Эти компании обеспечивают занятость большого количества людей.
- Мониторинг и поддержка этих предприятий позволят быстро вернуться к нормальному ритму экономической жизни.
- Для таких предприятий предусмотрен набор мер экономической поддержки.
Во-вторых, часть компаний, которые в зоне риска, могут претендовать на другие виды поддержки. Субсидии на выполнение работ, оказание услуг, отсрочка на уплату налогов и авансовых платежей. А также, госгарантии на реструктуризацию существующих или выдачу новых кредитов для бизнеса.
В-третьих, дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Помимо кредитов по ставке 0%, будет легче получить микрозаймы и реструктуризировать свои долги.
- Также выделят дополнительно из бюджета на помощь гражданам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
- 12 млрд выделят на помощь застройщикам, чтобы они достроили дома.
- Будут рассматривать законопроект, который позводит создать в стране электронную базу нотариальных документов.
- 15 млрд выделят на кредиты предприятиям, которые производят товары для борьбы с коронавирусом.