«Единая Россия» предложила правительству ввести налоговые каникулы, в том числе и по НДС

Партия «Единая Россия» представила президенту Владимиру Путину и направила в правительство предложения о мерах по поддержке бизнеса, сообщил во вторник председатель партии Дмитрий Медведев.

О том, что конкретно предложила партия, пишет сегодня РБК.

«Единая Россия» предложила изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от пандемии и таким образом увеличить охват бизнеса мерами поддержки. Многие компании из пострадавших от кризиса отраслей не могут получить господдержку из-за несовпадения их ОКВЭД, указанного в едином государственном реестре, со списком пострадавших отраслей. Единороссы предлагают вместо поддержки по отдельным кодам деятельности ввести две группы, на которые распространить все льготы:

предприятия, принудительно закрытые властями в связи с мерами по борьбе с пандемией;

предприятия, у которых падение выручки составило более 30% относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам 2019 года.

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Партия предлагает включить в правительственный список наиболее пострадавших отраслей оптовую торговлю непродовольственными товарами (розничный непродовольственный ритейл правительство включило 18 апреля), управление торговой недвижимостью, частную медицину (сейчас в списке есть только стоматология), управление недвижимым имуществом, магазины беспошлинной торговли и наиболее затронутые виды производства.

Кроме того, единороссы предложили ввести налоговые каникулы (отмену начисления и уплаты налогов) для всех предприятий из пострадавших от пандемии отраслей, и распространить их на НДС и НДФЛ. По уже начисленным налогам, сборам и страховым взносам единороссы предлагают ввести отсрочку с дальнейшей рассрочкой при их уплате

«Единая Россия» предлагает реализовать механизм предоставления бюджетных кредитов на сумму ранее уплаченных в 2019 году налогов предприятиям из пострадавших отраслей, ввести нулевую ставку страховых взносов на шесть месяцев и не более 15% до конца года, а также освободить пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды

Для поддержки занятости единороссы предложили выдавать беспроцентные зарплатные кредиты в объеме всего фонда оплаты труда на ближайший квартал при условии сохранения не менее 90% штата.

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Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, показал опрос Торгово-промышленной палаты (ТПП).