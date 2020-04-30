Клерк.Ру

Прямая помощь социально-ориентированным НКО по 12130 рублей на сотрудника. Что еще сказал Путин

Путин в рамках видеоконференции провел встречу с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Тезисно, что он предложил для поддержки социально-ориентированных НКО и благотворителей из бизнеса.

  • Прямая поддержка НКО для выплаты зарплаты (по аналогии с программой для бизнса 1 МРОТ на сотрудника.
  • Нужно сохранить закупки социальных услуг у НКО.
  • Многие астные компании, компании с госучастием оказывают бескорыстную помощь в борьбе с коронавирусом. Нужно поддержать предпринимателей-благотворителей. При расчете расхода на прибыль не будут учитываться расходы на помощь, безвозмездно передаваемую для нуждающихся.
  • Поддержать благотворительные и социально-ориентированные организации. 3 млрд рублей из фонда президентских грантов.
  • Нужно поддержать волонтеров, работающих в условиях повышенного риска. Правительству проработать меры дополнительной поддержки.
  • Дополнительные поощрения для сотрудников социальных учреждений.
  • Выплаты сотрудникам социально-ориентированных НКО, которые забирают на попечение граждан из домов престарелых и прочих подобных заведений.

Нужно оставаться людьми, помогать друг другу, проявлять взаимовыручку. Мы все преодолеем, сказал президент.

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