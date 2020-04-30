Прямая помощь социально-ориентированным НКО по 12130 рублей на сотрудника. Что еще сказал Путин

Не надо туда ничего вносить. Потому что про привязку патента к конкретному адресу - выдумка ФНС и...
Т.к. надбанки приняли решение судьбоносное "базель", когда все банки должны иметь подтвержденные ...
Нигде не почитать, потому что НДФЛ и взносы с зарплаты работников никто не отменял. Не облагается...
а если это физическое лицо еще и ИП при этом и оплачивает счет за аренду выставленный ему как ИП,...
Всем доброго времени суток…Тема весьма актуальна. Мне доводилось работать и в качестве бухгалтера...
Как обидно, что только основной вид деятельности подпадает под субсидию! У нас фитнес-центр, мы з...
т.е. Татарстан и Башкирию будут из Москвы кормить?
ну, если нужно перебиться на время коронокризиса, то комплектовщики и курьеры, а заодно работники...
То есть 12130 не облагается ндфл и взносами при выплате их как зарплаты?Где это конкретно прочита...
Вот именно,а еще бухгалтер должен и программу обновлять и неполадки ее исправлять--мало кто трат...
Потому что при безналичном переводе от физлица чеки надо пробивать. ...
Буковок ИП в квитанции банка не будет. Будет просто ФИО. ...
Ну так она за 5тр. и приходила наряд показать-молодая,красивая-а директору это и нужно ,зачем ему...
А не нужно ждать кердыка- нужно и маржу и остатки на складе регулярно с бухг.контролировать,а не ...
Так персоналу-то куда идти работать? Он хоть без оформления, но деньги получал. А теперь? ...
Вот "далеки они от народа"-набирает обороты необходимость расторжения договоров аренды и переноса...
полевые работы никто не отменял :)
ИП без сотрудников такой же результат при попытке продлить пропуск. ...
а вам сколько теперь директора платят? тоже 28 и 15? вы сами будете за эти деньги этот учет вести...
возможно, некоторые люди хорошо умеют работать и очень плохо умеют себя рекламировать :) поэтому ...
ну да, продают с наценкой в 200-300%, персонал без оформления, при это хотят спец режим. Как-то 2...
Мишустин тоже не сидит сложа руки ...https://www.klerk.ru/buh/news/499142/#comment__789376...
Да везде может быть лажа, и в аутсорсе, и со штатным бухом. Да и вообще везде у нас сплошная лажа...
Очередная ересь.Наверное, этого Васильева на кроватки.ру забанили, вот он сюда и строчит теперь с...
Подавляющее большинство персонала общепита как правило работают без оформления, плюс давно извест...
они только разьясняют и разьясняют, у нам думай как все это трактовать...а если не эквайринг а с ...
Оплату через кассира можно совершить от ИП физлица? Но процент за перевод будет выше. И получател...
если сделать страховые взносы 15% (на всю ЗП сотрудников, а не только МРОТ) и УСН 7% "доходы-расх...
Вера - это для дураков. А профессионалы смотрят на успешные опыты, и перенимают опыт. Посмотрите ...
Мои кадровики....Не мои они были, а заводские. Пришлось давить их, просто, размазывать всей власт...
не верю я в новую индустриализацию. На весь мир вопят о кризисе перепроизводства, а наша промышл...
Коротко и ясно. Последнее предложение....Единственное, точные сроки предсказать не может никто......
я в курсе, что женщины работают на крупных заводах. Только объявления почитайте о поиске - все му...
Точно также думаю когда плачу коммуналку. Есть парочка мелких типа домофона. Вот им, даже пусть и...
Полно девушек и тетенек на крупных заводах)))Вот уж где мужики не приживаются, тут нужна нежность...