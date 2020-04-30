Прямая помощь социально-ориентированным НКО по 12130 рублей на сотрудника. Что еще сказал Путин

Над.К Не надо туда ничего вносить. Потому что про привязку патента к конкретному адресу - выдумка ФНС и... Коронавирусные поправки в НК: дайджест

Над.К Нигде не почитать, потому что НДФЛ и взносы с зарплаты работников никто не отменял. Не облагается... ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

chih а если это физическое лицо еще и ИП при этом и оплачивает счет за аренду выставленный ему как ИП,... При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо

VadimBA Всем доброго времени суток…Тема весьма актуальна. Мне доводилось работать и в качестве бухгалтера... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

dolores18 Как обидно, что только основной вид деятельности подпадает под субсидию! У нас фитнес-центр, мы з... ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

Natatalka ну, если нужно перебиться на время коронокризиса, то комплектовщики и курьеры, а заодно работники... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

Микасс Аккпрман То есть 12130 не облагается ндфл и взносами при выплате их как зарплаты?Где это конкретно прочита... ФНС объяснила, как будут давать субсидии малому и среднему бизнесу

StovTania Вот именно,а еще бухгалтер должен и программу обновлять и неполадки ее исправлять--мало кто трат... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

StovTania Ну так она за 5тр. и приходила наряд показать-молодая,красивая-а директору это и нужно ,зачем ему... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

StovTania А не нужно ждать кердыка- нужно и маржу и остатки на складе регулярно с бухг.контролировать,а не ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Над.К Так персоналу-то куда идти работать? Он хоть без оформления, но деньги получал. А теперь? ... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

StovTania Вот "далеки они от народа"-набирает обороты необходимость расторжения договоров аренды и переноса... Коронавирусные поправки в НК: дайджест

Ольга Евгеньевна а вам сколько теперь директора платят? тоже 28 и 15? вы сами будете за эти деньги этот учет вести... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Whinny Buh возможно, некоторые люди хорошо умеют работать и очень плохо умеют себя рекламировать :) поэтому ... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Ольга Евгеньевна ну да, продают с наценкой в 200-300%, персонал без оформления, при это хотят спец режим. Как-то 2... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

garda Да везде может быть лажа, и в аутсорсе, и со штатным бухом. Да и вообще везде у нас сплошная лажа... Мелкий бизнес начал менять бухгалтеров на аутсорсеров

Natatalka Подавляющее большинство персонала общепита как правило работают без оформления, плюс давно извест... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

chih они только разьясняют и разьясняют, у нам думай как все это трактовать...а если не эквайринг а с ... При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо

GalaIP Оплату через кассира можно совершить от ИП физлица? Но процент за перевод будет выше. И получател... При поступлении безнала от ИП чек ККТ пробивать не надо

SergeyKo если сделать страховые взносы 15% (на всю ЗП сотрудников, а не только МРОТ) и УСН 7% "доходы-расх... Предложили ввести специальный налоговый режим для ресторанного бизнеса

ДмитрийW Вера - это для дураков. А профессионалы смотрят на успешные опыты, и перенимают опыт. Посмотрите ... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Natali Kr не верю я в новую индустриализацию. На весь мир вопят о кризисе перепроизводства, а наша промышл... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Natali Kr я в курсе, что женщины работают на крупных заводах. Только объявления почитайте о поиске - все му... В Правительстве будут думать, как восстановить занятость и доходы граждан

Ташик777 Точно также думаю когда плачу коммуналку. Есть парочка мелких типа домофона. Вот им, даже пусть и... Держись, бизнес, большой и маленький!