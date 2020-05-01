Песков опроверг информацию о том, что Мишустин не вернется в кресло премьера

Пресс-секретарь Путина опроверг информацию о том, что Мишустин не вернется на пост премьера после выздоровления.

Вчера премьер в ходе беседы с Путиным сообщил, что обязательное тестирование на коронавирус показало у него положительный результат.

И.о. премьера был назначен Белоусов.

После этого на «Клерке» писали, со ссылкой на «Медузу», что Мишустин, возможно, не вернется на пост премьера, поскольку указом Президента временно от должности премьера не отстраняют.

«Это ерунда», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Интересно, а будет ли позже опровержение опровержения?