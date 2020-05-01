На сайте ФНС заработал сервис по предоставлению субсидий для МСП. По 12130 руб. на сотрудника

ФНС запустила сервис по предоставлению субсидий для малого и среднего бизнеса. Из пострадавших отраслей.

Сам сервис находится по этой ссылке.

Там же находятся инструкции, как получить данную субсидию (12130 руб. на сотрудника), а также, расписаны все шаги, как и что делать.

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено само заявление.

Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя или уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.